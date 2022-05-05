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OTOMATİK OYNAT
05:00
Taşkın ve dolu ziyaretgahta hasara neden oldu | Video 05.05.2022 | 23:17
01:40
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 05.05.2022 | 23:07
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Siverek’te sağanak yağış sonrası kırsal bölgede hortum oluştu | Video 05.05.2022 | 18:11
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Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum kamerada | Video 05.05.2022 | 16:47
02:21
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Ameliyat süsüyle kaçmaya çalıştı! Suçüstü yakalandı | Video 05.05.2022 | 16:25
05:11
Kanlı pusuda öldürülen marangoz son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.05.2022 | 15:28
00:47
04:32
Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti | Video 05.05.2022 | 15:28
01:36
TEM’e düşen taş, kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:00
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Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 05.05.2022 | 13:50
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Sarıyer'de silahlı kavga anı kamerada | Video 05.05.2022 | 10:26
Bağcılar’da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar ise vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.