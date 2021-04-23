Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
İstanbul'da TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı! 23.04.2021 | 09:18
02:58
01:10
İzmir Foça'da 55 kaçak göçmen kurtarıldı 23.04.2021 | 09:15
03:09
02:00
İstanbul Galata Köprüsü'nden denize itilen şahıs hayatını kaybetti 23.04.2021 | 08:58
01:08
Aydın'da feci kaza! Beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı 23.04.2021 | 08:58
03:47
02:31
Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama | Video 23.04.2021 | 08:26
02:03
04:50
00:46
00:49
Manisa’da ATV motoru şelaleden uçtu | Video 22.04.2021 | 17:06
00:22
02:13
Oyun oynarken üzerine demir askılık düştü: Kanca kafasına saplandı | Video 22.04.2021 | 16:41
01:18
Fabrikada feci ölüm! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 22.04.2021 | 15:51
00:13
TEM’de seyir halindeki kamyonun lastiği bomba gibi patladı | Video 22.04.2021 | 15:46
00:52
01:04
Bursa'da dehşet anları! Yolda yatan köpeği ezerek böyle öldürdü... 22.04.2021 | 14:55
01:00
Kocaeli'de balyozla yıktığı duvarın altında kalan işçi yaralandı! 22.04.2021 | 13:49
03:27
Ordu'da ayaklarına ip dolanan güvercinin kurtarılma anı kamerada 22.04.2021 | 13:40
Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Alev alev yanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.
Olay, saat 05:00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonrası alev alev yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası fabrikada büyük hasar oluşurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.