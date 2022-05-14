Bağcılar'da binanın çatı katında yangın! | Video

İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Bağcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekiler dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.