Video Yaşam Bağcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor | Video
Bağcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor | Video

Bağcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor | Video

12.06.2023 | 08:19

Bağcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor.

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