Bağcılar’da büyük patlama: Yol çöktü | Video

Bağcılar'da yaşayan vatandaşlar Pazar sabahına büyük bir şokla uyandı. 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki doğalgaz patlaması meydana geldi. Şans ederi kimsenin oturmadığı dairede can kaybı yaşanmazken, sokakta ise patlamanın etkisiyle çöken yolda dev bir delik açıldı.

Korkutan olay İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 548. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Şans eseri patlamanın yaşandığı dairede kimsenin yaşamıyor olması can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, olayın yaşandığı sokakta ise ikinci bir faciaya ramak kaldı.

İKİNCİ FACİA DA ES GEÇTİ

Patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının bulunduğu noktada yol çöktü. Durumu fark eden ekipler büyük bir hızla itfaiye aracını başka bir alana çekti. Çöken yolda kısa sürede devasa bir delik açıldı. Açılan deliğin ardından itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Patlamanın yaşandığı dairenin karşısında yaşayan Esra Ceyhan yaşadığı dehşet anları anlattı: Evde oturuyorduk, bir anda dev gibi bir patlama oldu. Deprem oluyor sandım. Hemen kızım ve babamla birlikte sokağa kaçtık. Çok korkunçtu, Allah bizi kurtardı çünkü resmen ölümle burun buruna geldik" diye konuştu.

ARACINI SON ANDA KURTARDI

Bir başka mahalle sakini olan İsmail Terzi ise "Büyük bir gürültü koptu hemen balkona çıktım. Patlama olduğunu gördüm, yaralı kimse olmadığını anlayınca sokak üzerine park ettiğim aracıma koştum. Patlama nedeniyle binadan parçalar kopuyor, sokağa dökülüyordu. Aracımı o noktadan alıp başka yere park ettim, daha sonra itfaiye geldi. Alevleri söndürmek isterken yol çökmeye başladı. Daha sonra itfaiye aracını da çektiler. Fark edilmeseydi göçük altında kalacaktı o kadar insan. Faciadan döndük" diye konuştu.