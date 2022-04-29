Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video

BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1419 Sokaktaki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Tadilat sırasında çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede çatı katını sardı. Yangına ilk müdahaleyi çatı katında bulunanlar yapmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yanan çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.