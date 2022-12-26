Bağcılar'da dehşet anları kamerada: Makineli tabancayla iş yerini böyle taradılar | Video
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Bağcılar'da bir eğlence mekanından fazla gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovulan 2 kişi, araçla geldikleri işyerini silahla taradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makineli tabanca kullandığı görülüyor.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından ifadeleri alınan S.B. ve S.Y., husumetlileri olmadığını iddia etti. Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı.
UZİ DİYE TABİR EDİLEN MAKİNELİ SİLAHLA İŞYERİNİ TARADILAR
Güvenlik kamerası görüntülerinde seyir halinde ilerleyen bir araçtan 2 şüphelinin S.Y. isimli şahsın işlettiği eğlence mekanına ateş açtıkları görüldü. Saldırganlardan birinin uzi diye tabir edilen hafif makinalı silah kullandığı da görüntülere yansıdı. Ardından incelemelerini derinleştiren polis ekipleri araçtan ateş açan şahıslardan B.Ç. isimli şüpheli şahsı aynı gün saldırıda kullandığı hafif makinalı silah ve normal silah ile yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunda eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra işyeri işletmecesinin kendilerini çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğu için işyerine ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli "mala zarar verme", meskun mahalde ateş etme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçundan adli makamlara sevk edildi.