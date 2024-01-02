Bağcılar'da drift yapan sürücü kamerada | Video 02.01.2024 | 10:33 BAĞCILAR'da otomobille drift yapan sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı. Güngören'de ise, seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli genç, tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuk yaptı. Her iki olay da cep telefonu kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Köyiçi mevkiinde bir sürücü sokak arasında otomobille drift yaptı. Sokak arasındaki drift sırasında müzik sesini de açan sürücü çevredekileri rahatsız etti. Sürücünün tehlikeye davetiye çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Güngören'de ise patenle caddede dolaşan bir genç uzun süre seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunarak ilerledi. Yoğun trafiğe aldırış etmeyen gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.