Bağcılar'da drift yapan sürücüye 6 bin 988 lira para cezası | Video

Bağcılar'da, otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Bağcılar Hüseyin Karaarslan Caddesi'nde otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sürücüsü E.S., polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü E.S.'ye otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira; ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.