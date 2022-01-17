Bağcılar'da düğün magandaları havaya böyle ateş açtı | Video

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BAĞCILAR'da düğünün gelin alma merasimi sırasında bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında havaya defalarca ateş etti.
Olay dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünün gelin alma merasimi için sokağa araç konvoyu geldi. Gelinin otomobile bindiği sırada bir maganda belinden çıkardığı silahla sokak ortasında çevresindeki kalabalığa ve binaların penceresinden bakanlara aldırmadan havaya defalarca ateş etti. Başka bir magandanın silahı da havaya ateş edeceği sırada tutukluk yaptı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.