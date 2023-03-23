Bağcılar'da durdurulan araçtan sahte belgeler, silah ve telsiz düzeneği çıktı | Video
İSTANBUL'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı araçta, 'Polis Haber' yazılı sahte basın kartları, telsiz düzeneği, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Zafer Ö. isimli şüphelinin, aracındaki telsize gerçeklik katmak için kurduğu düzenekle cevap veriliyormuş gibi gösterdiği, daha önce de hakkında benzer suçlardan işlem yapıldığı tespit edildi.
Araç sahibi Zafer Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin otomobiline kurdurduğu telsiz düzeneğinin gerçek kanallara bağlı olmadığı belirlendi. İnandırıcı olması düzenekte bant kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Zafer Ö.'ye daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Zafer Ö. hakkında, 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliye aynı zamanda ses ve gaz fişeği atabilen silahları yetkili mercilerden izin almadan gerçeğe dönüştürme suçundan 15 bin 756 lira para cezası kesildi.
Görüntü dökümü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı | Video 23.03.2023 | 12:34
02:43
Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video 23.03.2023 | 12:51
05:40
05:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
03:02
00:39
00:18
00:34
06:14
01:03
Ağrı’da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.03.2023 | 11:56
03:23
Silahlı yaralama ve yağma şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı | Video 23.03.2023 | 11:13
00:28
Bursa'da ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle tehlikeye attı | Video 23.03.2023 | 11:17
03:54
00:22
00:46
Kargoyla gelen terlikten kokain çıktı! | Video 23.03.2023 | 10:40
05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 23.03.2023 | 10:31
03:28
Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu | Video 23.03.2023 | 09:58
04:02
Deprem bölgesi Kilis'te ilk teravih namazına yoğun ilgi | Video 23.03.2023 | 09:56
04:43
Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı | Video 23.03.2023 | 09:51