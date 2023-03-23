Video Yaşam Bağcılar'da durdurulan araçtan sahte belgeler, silah ve telsiz düzeneği çıktı | Video
Bağcılar'da durdurulan araçtan sahte belgeler, silah ve telsiz düzeneği çıktı | Video

Bağcılar'da durdurulan araçtan sahte belgeler, silah ve telsiz düzeneği çıktı | Video

23.03.2023 | 12:03

İSTANBUL'da polis ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı araçta, 'Polis Haber' yazılı sahte basın kartları, telsiz düzeneği, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Zafer Ö. isimli şüphelinin, aracındaki telsize gerçeklik katmak için kurduğu düzenekle cevap veriliyormuş gibi gösterdiği, daha önce de hakkında benzer suçlardan işlem yapıldığı tespit edildi.

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Bağcılar Yenimahalle Dökümcüler Caddesi üzerindeki bir otoparkta, park halinde duran araçtan şüphelenen polis ekipleri, kontrol etti. Otomobil içinde 'Polis Haber' yazılı sahte basın kartları ve araca kurulu halde telsiz düzeneği olduğunu gören ekipler, bunun üzerine gerekli izinleri alarak araçta arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda, sahte basın kartlarıyla telsiz düzeneğinin yanı sıra, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 19 adet kurusıkı fişeği, 1 adet uzun namlulu av tüfeği ve 2 adet şarjörü, 10 adet av fişeği ele geçirildi.

Araç sahibi Zafer Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin otomobiline kurdurduğu telsiz düzeneğinin gerçek kanallara bağlı olmadığı belirlendi. İnandırıcı olması düzenekte bant kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Zafer Ö.'ye daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Zafer Ö. hakkında, 'Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliye aynı zamanda ses ve gaz fişeği atabilen silahları yetkili mercilerden izin almadan gerçeğe dönüştürme suçundan 15 bin 756 lira para cezası kesildi.
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