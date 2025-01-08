Bağcılar'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 08.01.2025 | 08:22 Bağcılar'da bir ekmek fırınına akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bir ekmek fırınına ateş açıldı. Saldırıda fırın dışında bir dükkan ve iki araca da kurşunlar isabet etti. Ateş eden saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken saldırıda B.T. ve C.O. isimli iki şahıs yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak delilleri topladı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.