Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe taşlı sopalı saldırı güvenlik kamerasında | Video
Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan 06.06.2024 tarihinde adli makamlara sevk edildi.
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