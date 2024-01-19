Bağcılar'da haraç iddiası! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Bağcılar'da bir ay önce sokak sokak gezerek esnaftan haraç istediği iddia edilen 3 kişi, manav Cebrail Bozan ile kendilerine tepki gösteren Erkan Oruç'u silahla ateş ederek yaraladı. Olay sırasında yaralanan Erkan Oruç, 3 gün yoğun bakımda, 8 gün serviste kaldım. Ölümden döndüm dedi. Kurşunların hedefi olan Bozan, Oruç ve çevre esnafı, şüpheliler yakalanmadığı için tedirgin olduklarını dile getirdi. Şüphelilerin olay günü yoldan geçen bir sürücüyü tehdit ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheliden biri tutuklanırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalar sürüyor.
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