Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan grup polise taşla saldırdı | Video 17.11.2024 | 08:37 Bağcılar’da çöp konteyneri ile yolu kapatıp izinsiz gösteri yapan grup, polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 kişilik maskeli bir grup, yolu çöp konteyneri ile kapatıp izinsiz gösteri yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibinin aracına şüpheliler taş attı. Aracın camı kırılırken, saldırganlar ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.