Video Yaşam Bağcılar'da kan donduran olay! Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı | Video
Bağcılar'da kan donduran olay! Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı | Video

Bağcılar'da kan donduran olay! Evinde ölen kadının cesedini poşete sarıp 10 gün sakladı | Video

12.03.2024 | 13:45

Bağcılar'da Songül Kurt(48) isimli kadın, iddiaya göre birlikte uyuşturucu aldığı Ensar Avuç'un evinde düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı korkan Avuç, kadının cesedini bir poşete sararak 10 gün boyunca evde sakladı.

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Olay geçtiğimiz gün Bağcılar Yenimahalle'de bulunan bir evin bodrum katında yaşandı. İddiaya göre Ensar Avuç (60) isimli bir şahıs 3 ay önce tanıştığı Songül Kurt (48) ile aynı evde yaşamaya başladı. Olay günü Ensar Avuç ile birlikte uyuşturucu kullanan Songül Kurt, iddiaya göre düşerek kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Kadının öldüğünü görünce korkan Ensar Avuç cesedi evde bulunan örtü ve poşete sararak odada sakladı.
10 gün sonra evden gelen kötü kokular nedeniyle komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde kimsenin olmaması nedeniyle çilingir vasıtasıyla girdikleri evde talihsiz kadının cesedini yatağın üzerinde siyah poşete sarılı halde buldu. Ekipler olay yerinde yaptıkları çalışmalarda evin salon kısmında uyuşturucu madde de buldu.

Ekipler kadının beraber yaşadığı ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ensar Avuç ve olaydan sonra eve gelerek temizlik yaptıkları ve polis ekiplerine haber vermeyen R.B isimli kadın ve O.D isimli erkek şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ensar Avuç verdiği ilk ifadesinde olay günü Songül Kurt ile birlikte evde uyuşturucu madde kullandıklarını ve kadının düşerek kafasını sehpaya çarptığını kendisinin ise kaldırmak istediğini ancak başarılı olmadığını belirtti. Sabah kalktığında kadının ölmüş olduğunu fark ettiğini ve olayın üzerine kalmasından korkarak kimseye haber vermediğini ve koku nedeniyle 4 gün önce cesedi poşete koyduğunu söyledi. Olay yerinde incelemesi yapılan Kurt'un cesedi daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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