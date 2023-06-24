Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı | Video
Bağcılar'da kontrolünü kaybeden sürücü park halindeki İETT otobüsüne çarptı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
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