Video Yaşam Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video
Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video

Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video

02.05.2022 | 21:24

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İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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