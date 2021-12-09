Video Yaşam Bağcılar'da motosiklet hırsızları kamerada | Video
Bağcılar'da motosiklet hırsızları kamerada | Video

Bağcılar'da motosiklet hırsızları kamerada | Video

09.12.2021 | 09:52

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BAĞCILAR'da iki kişi gece saatlerinde yol kenarına park edilen motosikleti çaldı. Şüphelilerden biri motosiklete binerken diğeri de arkasından iterek, olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 7 Aralık günü saat 03.45 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve cerrahi maske ile yüzlerini gizleyen iki kişi, kaldırımda bir süre bekledikten sonra yol kenarına park edilmiş motosikletin yanına gitti. Çevreyi kontrol eden iki şüpheliden biri motosikletin direksiyon kilidini kırıp üzerine binerken, diğeri de motosikleti arkadan iterek olay yerinden uzaklaştılar. 70 bin lira değerinde olduğu öğrenilen motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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