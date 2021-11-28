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BAĞCILAR'da müşteri gibi iş yerine giren kişi, esnafın dalgın olduğu anı kollayıp masadaki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yeni Mahalle'deki bir nalbur dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren bir kişi, musluk baktığını söyledi. O sırada yeğenlerinin yerine dükkana bakan 60 yaşındaki İbrahim Algül raflardaki muslukları göstermeye başladı. Dışarıdan gelen bir çocuk da İbrahim Algül'e kapı önündeki bir ürünün fiyatını sorunca İbrahim Algül dışarı doğru yöneldi. İçerideki kişi, İbrahim Algül'ün çocuğun arkasından gitmesini fırsat bilip masadaki telefonu cebine koyup dükkandan çıktı.
BİR İFADESİ ALINSA YÜZÜ KIZARIR BELKİ
Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayı ortaya çıktı. Telefonu çalınan İbrahim Algül'ün yeğeni Murat Bilgiç, Biz nalbur malzemesi satıyoruz, aynı zamanda servislere gidiyoruz. Biz yokken dayımız dükkana bakıyor. Biri normal müşteri gibi dükkanımıza geliyor, musluk fiyatlarını soruyor dayımız meşgul ediyor. O sırada bir çocuk dayıya bir şey soruyor. Dayı meşgulken telefonu alıp devam ediyor. Biz kameradan bakıyoruz ki telefon çalınmış. 45-50 yaşındaki adamın buna tenezzül etmesi hoş bir şey değil. Hiç olmasa karakolda bir ifadesi alınsa yüzü kızarır belki. Tek amacımız bu, telefonun peşinde değiliz dedi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.