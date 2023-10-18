Bağcılar’da otobüs sürücüsü bayıldı, 5 araç birbirine girdi | Video
Bağcılar’da seyir halindeyken sürücüsü bayılan bir otobüs 5 araca çarptı. Zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken otobüs sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören vatandaş İbrahim Toprak "Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada dur diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu" dedi.
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