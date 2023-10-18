Video Yaşam Bağcılar’da otobüs sürücüsü bayıldı, 5 araç birbirine girdi | Video
Bağcılar’da otobüs sürücüsü bayıldı, 5 araç birbirine girdi | Video

Bağcılar’da otobüs sürücüsü bayıldı, 5 araç birbirine girdi | Video

18.10.2023 | 09:18

Bağcılar’da seyir halindeyken sürücüsü bayılan bir otobüs 5 araca çarptı. Zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken otobüs sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaza Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otobüsün sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanıp bayıldı. Kontrolden çıkan otobüs cadde üzerinde park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin önündeki 4 araçta birbirine vurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle sürücü otobüs şoförü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaş İbrahim Toprak "Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada dur diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu" dedi.

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