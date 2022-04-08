Video Yaşam Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video
Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video

Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video

08.04.2022 | 09:52

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BAĞCILAR'da otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından cep telefon ile kaydedildi. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre sonra gözden kayboldu.

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Olay, geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat eden kişinin o anları arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaputa tutunan kişinin otomobilin üzerine yatarak seyahat etmesi ve arkadaşlarının da o anları cep telefonu ile kaydetmesi görülüyor. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye sokan kişiler bir süre bu şekilde gitmeye devam ediyor. Otomobilin kaputundaki kişinin düşecem diyerek bağırmasıyla sürücü duruyor.

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