Video Yaşam Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video
Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video

Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video

13.08.2022 | 09:46

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Bağcılar’da, seyir halinde olan panelvan araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 07.30 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. yönetiminde seyir halindeki panelvan araç, ara sokaktan gelen D.A. yönetimindeki servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü çimenliğe savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı, 3 kişi ise şok geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ile şok geçiren 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen araçlar kurtarıcı araçlarla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Yıldırım Deniz, "Servis karşı sokaktan çıktı, diğer araç da caddeden gelirken bir şekilde vurmuşlar. Yani muhtemelen ikisi de süratliydi. Yaralılar var hastaneye götürüldü ama durumları ağır olan yok. saat 07.30 sıralarında oluyor. Kaza burada sık sık oluyor" diye konuştu.

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