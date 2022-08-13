Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video

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Bağcılar’da, seyir halinde olan panelvan araç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ile şok geçiren 3 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Büyük çaplı maddi hasar meydana gelen araçlar kurtarıcı araçlarla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Yıldırım Deniz, "Servis karşı sokaktan çıktı, diğer araç da caddeden gelirken bir şekilde vurmuşlar. Yani muhtemelen ikisi de süratliydi. Yaralılar var hastaneye götürüldü ama durumları ağır olan yok. saat 07.30 sıralarında oluyor. Kaza burada sık sık oluyor" diye konuştu.