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Bağcılar’da psikolojik sorunları olan adam annesini bıçaklayarak öldürdü | Video

Bağcılar’da psikolojik sorunları olan adam annesini bıçaklayarak öldürdü | Video

13.02.2024 | 06:01

Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve aynı evde yaşadığı annesini bıçaklayan adam dehşet saçtı. Bir süre sonra eve gelen baba, eşinin yerde kanlar içinde yatarken oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını görünce büyük bir şok yaşadı.

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Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.'yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G. kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi. Eve girdiğinde ise yaşlı adam gördüğü manzara ile şoke oldu. Eşi Sebahat G., kanlar içinde yerde yatarken oğlu ise o sırada evdeki televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı. Temel G.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada evin içindeki Türker G. ise evin camlarını da kırmaya başladı. Binaya giren polis ekipleri, Türker G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Sebahat G.'nin evde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.'nin cansız bedeni ise cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü.
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