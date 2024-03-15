Video Yaşam Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video
Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video

Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video

15.03.2024 | 11:06

Bağcılar'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından kaçırılan şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılırken, suç dosyaları kabarık olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Bağcılar'da 22 Şubatta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli şahıs alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından kaçırıldı. Şahsın zorla tutulduğu adres tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kaçırılan kişi kurtarıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKAN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ
Operasyonda şüpheli O.K. , S.Ö. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ayrıca O.K.' nin 4 ayrı uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından adli makamlarca arandığı, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.A.'nın ise hırsızlık ve uyuşturucu suçundan 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 3 adet fişek, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet cep telefonu, 2 adet sahte kimlik, 4,5 gram esrar maddesi, 105 gram uyuşturucu madde, bin 902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 euro,60 pound nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu ticareti "suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da tapu dolandırıcıları Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü böyle yakalandı: 3 gözaltı | Video 02:25
İstanbul’da tapu dolandırıcıları Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü böyle yakalandı: 3 gözaltı | Video 15.03.2024 | 11:28
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video 00:10
100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gardırobun üzerinde böyle yakalandı | Video 15.03.2024 | 11:23
Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldürülen kocasına ağırlaştırılmış müebbet | Video 02:03
Hülya hemşireyi 11 bıçak darbesiyle öldürülen kocasına ağırlaştırılmış müebbet | Video 15.03.2024 | 10:42
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 00:20
Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video 15.03.2024 | 10:49
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:38
Yılanlar grubu çete üyesi 23 kişi adliyeye sevk edildi | Video 15.03.2024 | 11:04
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı | Video 06:16
Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı | Video 15.03.2024 | 10:42
Bağcılar’da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video 00:15
Bağcılar'da rehine operasyonu: Polis eve baskın yaptı kaçırılan adamı kurtardı | Video 15.03.2024 | 11:06
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 00:27
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı | Video 15.03.2024 | 10:53
Atatürk’ün gezi teknesi, ’M/G Acar’ Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor | Video 02:27
Atatürk'ün gezi teknesi, 'M/G Acar' Çanakkale Deniz Müzesinde sergileniyor | Video 15.03.2024 | 10:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 05:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mart 2024 Cuma atv izle! | Video 15.03.2024 | 10:33
Eskişehir’de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı | Video 00:20
Eskişehir'de evinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 10:31
Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video 00:38
Silahla rehin alıp, mobil uygulamadan 200 bin TL gasp eden 2 kişi tutuklandı | Video 15.03.2024 | 10:17
Yayla’dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Kıymalı Bezelye, Mantarlı Bulgur Pilavı, Bakliyat salatası 00:56
Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Kıymalı Bezelye, Mantarlı Bulgur Pilavı, Bakliyat salatası 15.03.2024 | 09:57
Arsayı alıp hemen satışa çıkardılar! Polis operasyonla yakaladı | Video 02:10
Arsayı alıp hemen satışa çıkardılar! Polis operasyonla yakaladı | Video 15.03.2024 | 09:53
Polis yüzünü açtığı an kimliğini tespit etti! Gaspçı kardeşler cezaevine gönderildi | Video 01:31
Polis yüzünü açtığı an kimliğini tespit etti! Gaspçı kardeşler cezaevine gönderildi | Video 15.03.2024 | 09:51
Küçükçekmece’de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden şüpheliler yakalandı | Video 01:41
Küçükçekmece'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasp eden şüpheliler yakalandı | Video 15.03.2024 | 09:41
Mersin’de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:41
Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Video 15.03.2024 | 09:28
Maltepe’de korkutan iş yeri yangını | Video 01:05
Maltepe'de korkutan iş yeri yangını | Video 15.03.2024 | 09:21
Kedi Eros davasından çıkan karara tepki | Video 02:59
Kedi Eros davasından çıkan karara tepki | Video 15.03.2024 | 06:04
İsmail Kartal: İnşallah 3 kupayı da kazanırız | Video 07:34
İsmail Kartal: "İnşallah 3 kupayı da kazanırız" | Video 15.03.2024 | 06:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA