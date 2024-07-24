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Bağcılar'da şok eden olay: Tartıştığı cami imamını okla vurdu! | Video

Bağcılar'da şok eden olay: Tartıştığı cami imamını okla vurdu! | Video

24.07.2024 | 15:57

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir şahıs, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran zanlı, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omuzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
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