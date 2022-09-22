Video Yaşam Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video
Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video

Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video

22.09.2022 | 14:34

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BAĞCILAR'da 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı.

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Olay, geçtğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı. Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin çalışması sonrası saldırgan Sercan E. (22) yakalandı. Şüpheli, Atışalanı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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