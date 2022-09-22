Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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BAĞCILAR'da 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı.
Polisin çalışması sonrası saldırgan Sercan E. (22) yakalandı. Şüpheli, Atışalanı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.