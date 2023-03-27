Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video
BAĞCILAR'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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