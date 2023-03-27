Video Yaşam Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video

Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kamerada | Video

27.03.2023 | 08:23

BAĞCILAR'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bağcılar, Mahmutbey İstoç Yolu'da sürücüsü belirlenemeyen otomobil, trafikte makas atarak ilerledi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan otomobilin sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde giden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen otomobilin, bir başka otomobili sıkıştırdığı daha sonra ani manevra ile sol şeride geçtikten sonra dönüş yaparak uzaklaştığı görüldü.

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