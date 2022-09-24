Video Yaşam Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video

24.09.2022 | 15:45

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Bağcılar’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13,286 gram toz kubar, kilitli şeffaf poşetler içerisinde toplam bin 30 gram metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 100 gram fubinica, şeffaf poşet içerisinde 918 gram bonzai ele geçirildi.

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Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yer alan bir ikamette 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13,286 gram toz kubar, kilitli şeffaf poşetler içerisinde toplam bin 30 gram metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 100 gram fubinica, şeffaf poşet içerisinde 918 gram bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen 1 adet sinek ilacı, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 800 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Şüpheli E.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan E.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

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