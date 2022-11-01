Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video

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Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3’ü kadın olmak üzere 6 şahsı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Adreste yapılan kontrollerde; 31 adet toplamda 294 gr Eroin, - 20 gr uyuşturucu madde, 6,5 gr kubar 0,75 gr metamfetamin, 5,5 gr bonzai, 10 gr esrar, 51 bin 395 TL para, 1 adet hassas terazi, 6 adet telefon ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Ş.N.E., S.U. ve M.S. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.T., M.A.O. ve S.N.Ç. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.