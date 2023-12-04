Video Yaşam Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 330 gram bonzai ele geçirildi | Video
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 330 gram bonzai ele geçirildi | Video

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 330 gram bonzai ele geçirildi | Video

04.12.2023 | 11:33

Bağcılar'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken 4 kilo 330 gram bonzai, 20 gram kannabinoid emdirilmiş peçete, 6 gram kannabionid, 2 adet hassas terazi, bin 640 lira para ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanarak caydırıcılık oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürerken Bağcılar'da 2 şahsın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. İnönü Mahallesi'nde sokak satıcılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.S.(31) ve M.A.(23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 4 kilo 330 gram bonzai, 20 gram kannabinoid emdirilmiş peçete, 6 gram kannabionid, 2 adet hassas terazi, bin 640 lira para ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; narkotik madde ticareti suçundan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan aynı gün yapılan denetimlerde; 4 parça halinde 11.7 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken C.Ç., O.K. ve M.A.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca narkotik madde ticareti ve farklı suçlardan olmak üzere, R.G.(28) isimli şahsın 13 farklı dosyadan 4 yıl 2 ay, M.R.P.(23) isimli şahsın ise 5 farklı dosyadan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu tespit edilen, şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan, C.Ç., O.K. ve M.A.Y. isimli şüpheli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, M.S., M.A., R.G. ve M.R.P. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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