Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video
Bağcılar'da uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, para, silah ve telefon ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Y.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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