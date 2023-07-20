Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video
Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.
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