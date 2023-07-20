Video Yaşam Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video
Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video

Bağcılar’da uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video

20.07.2023 | 13:47

Bağcılar’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Bağcılar'da bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Konuya ilişkin harekete geçen ekipler bir adresin bodrum katına operasyon düzenlendi. Adrese yapılan operasyonda S.A. (24) isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalar sonucunda poşet içinde 110 gram, fişek halindeki şeffaf poşet içinde 108,7 gram olmak üzere toplam 218,7 gram marihuana ve 270 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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