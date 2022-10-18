Video Yaşam Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video
Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video

Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video

18.10.2022 | 10:15

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Bağcılar'da iddiaya göre bir minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı. İkili arasında çıkan kavgada motosikletli minibüs şoförünün burnunu kırarak cep telefonu ile kayıt aldı.

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Olay, Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EJB 436 plakalı minibüs yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşadı. Minibüs sürücüsü bir süre sonra yolda sıkıştırdığı motosiklete çarptı. İkili daha sonra kavga etmeye başladı. Minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsüne biber gazı sıkarken motosikletli de minibüs şoförünün burnunu kırdı. Bu sırada motosiklet sürücüsü yaşananları cep telefonu ile kayda alırken burnunu kırdığı sürücü ile yaşadığı diyalog ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

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