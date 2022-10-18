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OTOMATİK OYNAT
00:58
Kapadokya'da balon kazası: 2'si ağır 5 yaralı | Video 18.10.2022 | 10:28
00:36
Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı... O anlar kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
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İstanbul Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:08
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Bağcılarda yol verme kavgası kamerada | Video 18.10.2022 | 10:15
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İstanbul’da komşu dehşeti! Otoparktaki aracı böyle ateşe verdi | Video 18.10.2022 | 10:15
01:17
16 operasyonda ele geçirildi! Piyasa değeri 51.5 milyon lira | Video 18.10.2022 | 10:03
00:23
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı | Video 18.10.2022 | 10:04
01:07
Adana'da 11 yaşındaki çocuğu hastanelik eden kaza kamerada | Video 18.10.2022 | 09:59
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İstek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar | Video 18.10.2022 | 09:59
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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var | Video 18.10.2022 | 09:48
01:22
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 18.10.2022 | 09:13
01:27
Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.10.2022 | 08:41
02:10
Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:52
01:34
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı | Video 18.10.2022 | 08:52
01:06
Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı | Video 18.10.2022 | 08:41
02:10
Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı | Video 18.10.2022 | 08:50
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Öz çocuklarını kaçırıp, sevgilisine eski kocasından fidye istetti | Video 18.10.2022 | 08:54
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Malatya’da silah ticaretine büyük darbe | Video 18.10.2022 | 08:41
Bağcılar'da iddiaya göre bir minibüs sürücüsü motosiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı sonra çarptı. İkili arasında çıkan kavgada motosikletli minibüs şoförünün burnunu kırarak cep telefonu ile kayıt aldı.