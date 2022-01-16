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OTOMATİK OYNAT
00:44
Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video 16.01.2022 | 15:12
03:10
Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 16.01.2022 | 14:43
00:29
Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video 16.01.2022 | 14:43
00:55
Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli | Video 16.01.2022 | 14:43
01:19
Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı | Video 16.01.2022 | 13:56
04:23
Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı | Video 16.01.2022 | 13:56
02:03
Makas atan sürücülere ceza yağdı | Video 16.01.2022 | 13:55
03:13
Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video 16.01.2022 | 13:05
03:00
Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video 16.01.2022 | 12:57
03:44
33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 16.01.2022 | 12:55
04:31
10:43
Flamingoların muhteşem kış dansı | Video 16.01.2022 | 11:14
01:33
Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı | Video 16.01.2022 | 11:35
02:35
Bal kovasından uyuşturucu çıktı | Video 16.01.2022 | 11:35
02:49
Kar havayı temizledi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirveleri göründü | Video 16.01.2022 | 11:36
03:58
01:53
Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri | Video 16.01.2022 | 10:46
00:18
Bir çanta altını çalmıştı, Bursa’da yakalandı | Video 16.01.2022 | 11:00
00:41
Polis aylarca takip etti: Fuhuş çetesi çökertildi | Video 16.01.2022 | 11:00
Bağcılar'da 3 katlı bir apartmanın çatısı alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı. Yangında 1 kişi yaralandı.