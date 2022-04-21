Video Yaşam Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video
Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video

Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video

21.04.2022 | 09:31

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İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bağdat Caddesi’nde “Drift” yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kadın sürücü; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye dokuz bin 321 lira ceza kesildi ve ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde "Drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kadın sürücü B.C.'nin kimliğini tespit etti.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; kadın sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "Drift Yapmak" ve "Saygısızca Araç Kullanmak" gerekçeleriyle toplam dokuz bin 321 lira idari para cezası işlemi kesildi. B.C.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Ayrıca B.C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi gereğince yasal işlem başlatıldı.

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