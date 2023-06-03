Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı: 2 hafif yaralı | Video
Bağdat Caddesi'nde bir ticari taksi ve otomobil karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza sonucu taksi sürücüsü ve yolcusu hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafiğin tek şeritten verilmesiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.
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