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Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video

17.12.2023 | 10:13

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin kestirmesi oldu. Yolun, amacının dışında kullanılmasını bisikletiyle ilerlerken görüntüleyen Berk Okyay, güvenliğin hiçe sayıldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bisiklet yolunu işgal eden otomobiller, motosikletler ve yayaların yer aldığı görüntü, Bağdat Caddesi’nde bisiklet kullanmanın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi.

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Bağdat Caddesi üzerinde Kızıltoprak ile Feneryolu arasında yer alan bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin tercihi oluyor. Bisiklet yolunun amacının dışında kullanılması ise olası kazalara davetiye çıkarıyor. Öte yandan bisikletliler ile motorlu taşıtların yolunun sık sık kesişmesi tehlikenin boyutunu daha da artırıyor. Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolunun amacının dışında nasıl kullanıldığını kayıt altına alan 41 yaşındaki bisiklet sürücüsü Berk Okyay, bisikletlilerin can güvenliğinin olmadığını söylüyor. Okyay'ın kaydettiği görüntülerde bisiklet yolunu kullanan ve park eden otomobiller ile motosikletler, yolun ortasında duran çöp konteynırı, aniden bisiklet yoluna atlayan yayalar, bisiklet yolu üzerinden cadde trafiğine karışan araçlar görülüyor. Bisikletliler olarak her gün olası kazalarla burun buruna geldiklerini söyleyen Okyay, bisiklet yolunun bakımının ve düzeninin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

"BİSİKLET YOLUNU ARABALARIN VE MOTORLARIN KULLANMASI BİZİM İÇİN NORMALLEŞTİ"
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolunun bakımsız olduğunu ve her gün farklı tehlikelerle yüz yüze geldiklerini söyleyen Okyay, "Bu yolu birçok bisikletçi kullanıyor. Bu yolu her kullandığımda videoda şahit olduklarınızdan daha fazlasını yaşıyorum. Bu anlamda bizim için normalleşti. Burası Bağdat Caddesi'nin sol şeridi, Göztepe Parkı'ndan Kızıltoprak'a devam eden bir yol. Yaklaşık iki üç senedir olan bir yol. Bu yol şu an bakımsız. Arabalar, motorlar yoğun bir şekilde kullanıyor" dedi.

"BİSİKLET YOLLARI YAPMAK TEK BAŞINA BİR ÇÖZÜM DEĞİL"
Bisiklet yolları yapmanın tek başına bir çözüm olmadığını ifade eden Berk Okyay, "İnsanlara bisikletle ilgili eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitimin çocukluktan itibaren verilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı taktirde tüm bu sorunlar devam eder" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR BU YOLU ÇOK SIK KULLANIYOR"
Bağdat Caddesi üzerinde yer alan yolda bisiklet ve motorlu taşıtların yollarının kesiştiği birçok nokta olduğunu söyleyen Okyay, "Günlük hayatında bu yolu kullanan, her gün bu yol üzerinden işine giden insanlar var. Çocuklar da bu yolu çok sık kullanıyor. Bu insanların can güvenliklerinin tehlikede olduğunu düşünüyorum. Bu bisiklet yolu hem bakım açısından hem de düzen açısından yeterli değil. Çünkü bu yol üzerinde araç ve bisiklet yolunun karıştığı yerler var. Yollar daha ayrıştırıcı olmalı. Bu anlamda detaylı bir çalışma yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİSİKLETLİLERİN KALDIRIMI KULLANMASI DA YANLIŞ"
Bisiklete binen herkesin kask takması gerektiğinin çok önemli olduğunu söyleyen Okyay, bisikletlilerin kaldırımları işgal etmesinin de yanlış olduğunu söyledi. Okyay, "Bu kişilere ceza verilmesi gerekiyor. Ne bisikletlilerin ne de motorlu taşıtların kaldırımdaki yayaların içine girmemesi gerekiyor" dedi.

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