Video Yaşam Bağdat Caddesi'ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video
Bağdat Caddesi'ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video

Bağdat Caddesi'ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video

20.04.2022 | 09:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı | Video 03:02
Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA hastası bebeğin kumbarası böyle çalındı | Video 20.04.2022 | 11:02
Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 02:51
Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video 20.04.2022 | 10:52
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 00:41
Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı | Video 20.04.2022 | 10:58
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 04:48
Başkan Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu | Video 20.04.2022 | 10:52
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 00:48
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video 20.04.2022 | 10:49
Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video 00:19
Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video 20.04.2022 | 10:37
Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı! | video 00:28
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi spor paylaşımı ile kendine hayran bıraktı! | video 20.04.2022 | 10:23
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video 05:00
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı! Hırsızlık anları güvenlik kamerasında | Video 20.04.2022 | 10:12
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 04:25
Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 20.04.2022 | 10:12
Bağcılar’da hırsız daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı | Video 00:54
Bağcılar'da hırsız daire kapılarını açamayınca bir çuval ayakkabı çaldı | Video 20.04.2022 | 09:47
Bağdat Caddesi’ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video 00:25
Bağdat Caddesi'ni piste çeviren sürücünün tehlikeli manevrası kamerada | Video 20.04.2022 | 09:53
İstanbul Çekmeköy’de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:46
İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.04.2022 | 09:30
“Dil Düşürme” tekniğiyle soydular! Motosikletten iz sürerek yakaladılar | Video 00:22
“Dil Düşürme” tekniğiyle soydular! Motosikletten iz sürerek yakaladılar | Video 20.04.2022 | 09:13
Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video 00:31
Fosforlu değnekçiye suçüstü! Park parası alırken yakaladılar | Video 20.04.2022 | 09:13
Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video 04:24
Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video 20.04.2022 | 08:50
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video 00:22
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 08:33
Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istediler | Video 05:31
Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istediler | Video 20.04.2022 | 08:34
SON DAKİKA! Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:40
SON DAKİKA! Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 20.04.2022 | 08:34
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı | Video 01:56
Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı | Video 20.04.2022 | 08:33
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü | Video 02:49
Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü | Video 20.04.2022 | 08:32

KADIKÖY Bağdat Caddesi'ni boş bulan bir sürücü, otomobili ile tehlikeli manevralar yaptı. Kazaya davetiye çıkaran o görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kadıköy Bağdat Caddesi gecenin ilerleyen saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Caddenin boş olmasından yararlanan sürücü, otomobili ile caddede tehlikeli manevralar yaptı. Daha önce birçok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Bir ara yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA