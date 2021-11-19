Bağlar’da tarihi dönüşüm başladı | Video

Eski Bağlar bölgesine yönelik kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi için iki buçuk yıl boyunca büyük çaba ortaya koyduklarını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,”Bunun için gerçekleşemeyecek bir hayal diyen kesimler vardı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu hayal çok şükür gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, Kaynartepe'de başlayan ilk etabının iki yıl içerisinde tamamlanmasından sonra diğer mahallelere geçileceğini ifade ederek devletin hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği bir özenle hareket ettiğini söyledi.

İlk yıkım çalışmalarına Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karaloğlu, Bağlar'ın hayali olan projenin gerçekleşmesinde en büyük emeğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da projenin hayata geçirilmesi için büyük çaba ortaya koyduğunu ifade etti.

PROJENİN STARTI YOĞUN KATILIMLA VERİLDİ

8 mahalleyi kapsayan Bağlar'daki kentsel dönüşümün startı Kaynartepe Mahallesi 284.sokakta bulunan 30 numaralı yapının yıkılmasıyla başladı. Çalışmanın ilk gününde mahallede bulunan 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin fiyat ve kamuya devri konusunda anlaşmaya vardığı yapılar sırayla yıkılacak, görüşmelerin devam ettiği diğer yapılar da en kısa zamanda yıkılarak iki yıl içerisinde buranın modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İlk yıkım çalışmalarını Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

VALİ KARALOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Vali Karaloğlu, Bağlar'daki yapıların mimarlık hizmetlerinden yoksun sağlıksız yapılar olduğuna dikkat çekerek hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği bu proje ile bölgenin dönüştürüleceğini kaydetti. Projenin hayata geçirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve milletvekillerine teşekkür eden Vali Karaloğlu,yer tahsisi ve irtibat bürosu başta olmak üzere her konuda gerekli çaba ve çalışmaları ortaya koyan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun projenin hazırlanmasında ve bu aşamaya gelmesinde önemli pay sahibi olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, hak sahipleriyle çok hızlı bir şekilde anlaşarak projeyi hızlandıracaklarını ifade etti.

"VATANDAŞIMIZIN EN KÜÇÜK BİR ENDİŞESİ OLMASIN"

Projenin bundan sonraki aşamasının Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceğini açıklayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki buçuk yıl önce bu iş için yola çıkarken projenin gerçekleşmesi büyük bir hayal olan bir proje olarak görüldüğünü ancak kısa zamanda atılan adımlarla bunu gerçeğe dönüştürmeyi başardıklarını ifade etti.

Beyoğlu,"Projenin hayata geçirilmesi için iki buçuk yıl mücadele ettik. Eski Bağlar bölgesindeki yapıların çoğu sağlıksız. Hiç bir sosyal aktivite yapamıyoruz. Vatandaşımız bu şekilde yaşamayı hak etmiyor.Bunu değiştirmek için yoğun çaba gösterdik. Hayal denilen tarihi proje Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçeğe dönüşüyor. Tarihi bir gün ve heyecan yaşıyoruz. Burası ilk etap. İnşallah ilk etap 2 yıl içerisinde tamamlanacak. Hiç bir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Devletimiz bu konuda tüm özeni gösteriyor. İnşallah etap etap giderek eski Bağlar'ın tamamı dönüştürülecek. Modern yapılar ve sosyal yaşam alanlarıyla vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek durumu getirilecek. Devletimiz güçlüdür. Vatandaşımızın bu konuda en küçük bir endişesi olmasın." dedi.