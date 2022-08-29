Video Yaşam Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

29.08.2022 | 12:53

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İstanbul'da jandarma ekiplerince, yurt dışından baharat ambalajlarında getirilen 1 ton bonzai üretilebilecek 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden İstanbul'a baharat görünümünde ambalajlarla uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar'daki adres bilgileri belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20'şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi.

Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden 1 ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı. Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.

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