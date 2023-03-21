Bahçe duvarından iş yerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:19 Arnavutköy’de bir iş yerinin bahçesinden atlayarak içeriye giren şahıs, bina kapısını açmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlisinin fark etmesi sonucunda kaçarak uzaklaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bir iş yerini gözüne kestiren kişi bahçe duvarından atladıktan sonra bina kapısını açmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kapıyı açamadan hızla koşarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görevlinin polis ihbarda bulunması üzerine ekiplerin kimliğini tespit ettiği S.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önceden 7 farklı konudan 31 suç kaydı olduğu da öğrenilen S.D. serbest bırakıldı.