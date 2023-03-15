Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video
Sağanağın sele dönüştüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde alınan bilgilere göre bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video 15.03.2023 | 11:06
01:04
Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video 15.03.2023 | 11:22
00:55
Sahte savcı inşaat işçisi çıktı | Video 15.03.2023 | 11:04
00:50
"Satın alacağım" diyerek incelemeye başladı, böyle çalıp kaçtı | Video 15.03.2023 | 09:18
08:00
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: "Yıkım maksimum olacak" | Video 15.03.2023 | 10:33
00:33
Şanlıurfa'da sel felaketi! Araçlar böyle sürüklendi | Video 15.03.2023 | 10:25
01:16
Şanlıurfa'da sel sularında sürüklenen tır dereye böyle düştü | Video 15.03.2023 | 10:06
03:23
Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video 15.03.2023 | 10:11
02:34
Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video 15.03.2023 | 09:44
01:48
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü | Video 15.03.2023 | 08:35
04:51
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü | Video 15.03.2023 | 08:35
03:48
00:52
Ordu’da ev yangını | Video 14.03.2023 | 22:26
00:32
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.03.2023 | 20:48
00:09
Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER 14.03.2023 | 19:17
00:16
01:14
Kütahya Domaniç'te feci trafik kazası: 7 yaralı | Video 14.03.2023 | 16:21
01:45
00:48
02:37
Balayındaki çift kaldıkları otel odasında ölü bulundu | Video 14.03.2023 | 16:12