Video Yaşam Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video
Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video

Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video

15.03.2023 | 11:06

Sağanağın sele dönüştüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde alınan bilgilere göre bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de kayıp olduğu ve arama çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

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