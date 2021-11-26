Video Yaşam Bahçedeki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video
Bahçedeki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video

Bahçedeki motosikleti çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti | Video

26.11.2021 | 12:50

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda motosiklet çaldığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına takılan hırsızlık olayında şüphelinin rahatlığı şaşırttı.

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Edinilen bilgiye göre kentte son zamanlarda meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera çalışmalarında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.Y.'nin ikametinde yapılan aramada çalınan ve piyasa değeri 15 bin TL değerinde 2 adet motosiklet plakasız olarak bulundu. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili A.Y., H.Ç ve R.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. ve A.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan motosikletin çalınma anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde şüphelinin bir binanın bahçesinde bulunan motosikleti alıp götürmesi yer aldı.

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