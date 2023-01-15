Bahçeli: "Lider ülke Türkiye" mutlaka gerçekleşecek | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi. Bahçeli "Türkiye ve Türk Milleti çağın ötesine sıçrayacaktır. Bunun aksaması söz konusu değildir" dedi. Bahçeli TSK komuta kademesine saldıran Kılıçdaroğlu'na "Onların alkışladığı kişi Başkomutandır. Ne yapacaklardı? Sırtlarını mı döneceklerdi? Unutma askere düşmanlık, düşmana askerliktir" şeklinde konuştu.