Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü | Video
Bahçelievler'de 4 katlı bir bina kısmen çöktü. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Çöken binanın enkazı dron ile görüntülendi.
VALİLİK: "1970 YILINDA YAPILAN BİNADA KISMEN ÇÖKME MEYDANA GELDİ"
İstanbul Valiliği'nden olay ile ilgili yapılan açıklamada, "1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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