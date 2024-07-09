Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video
Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, o anlar havadan görüntülendi.
"İTFAİYECİLER İYİ ÇALIŞTILAR, SÖNDÜRDÜLER"
Yangını gören Eren Yılmaz, "Yoğun dumanı gördüm. Arabayla aşağı caddeden geçiyordum. Merak edip geldim. İtfaiyeciler iyi çalıştılar, söndürdüler. Ölü ve yaralı yok. Orada yaşayan varmış" dedi.
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