Bahçelievler’de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar | Video
Bahçelievler’de bir kuyumcunun alt katında bulunan iş yerini kiralayan 2 şüpheli, kiraladıkları dükkandan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çaldı. Akıl almaz soygunu gerçekleştirilen şüpheliler yakalanırken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen Esat İ.(48) ile Mahmut Can Y.(21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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