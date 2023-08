Bahçelievler'de akılalmaz olay; alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü | Video 08.08.2023 | 10:24 BAHÇELİEVLER'de alev aldıktan sonra balkondan atılan tüp, o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak 24 yaşındaki sürücü Mehmet İşler'in kafasına isabet etti. Başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Mehmet İşler'e 19 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet İşler, ?Kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken, alev alan tüp bir apartmanın balkonundan aşağı atıldı. Yanan tüp Mehmet İşler'in arabasının cam tavanına düştü. Camın kırılmasıyla yanan tüp, sürücü Mehmet İşler'i başına isabet etti. O esnada da otomobil içinde olan İşler'in arkadaşı ise yanan tüpü aracın dışına çıkararak patlama korkusuyla söndürmek için yol kenarına attı. Başından yaralanan Mehmet İşler, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Mehmet İşler'in kafasına hastanede 19 dikiş atıldı. İşler, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Talihsiz sürücü Mehmet İşler, yanan tüpü atan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için karakola giderek şikayetçi oldu. İşler'in otomobilinde ise hasar oluştu.Tüpün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Mehmet İşler, "Caddede ilerlerken kendi aracımla, nereden geldiği belli olmayan piknik tüpü ilk başta aracıma isabet edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama girerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Şu an kafamda 19 dikiş var. Doku kaybım falan var, hissetmemezlik var. Bununla ilgili kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim zaten bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi.O gün yaşadıklarını anlatan İşler, "Arkadaşımın evindeydim, onun evinden çıktım. Kendi evime gidiyordum. Evime giderken zaten bu olay gerçekleşti. Ve olay yerinde zaten bir süre kendime gelemedim. Çünkü başıma aldığım piknik tüpünün darbesinden dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Alevliydi zaten, dışarı çıkardığımızda da alevi zaten kamera kayıtlarında da mevcut. Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde. Araçtan indim bir süre kendime gelemedim zaten. Arkadaki araçta da diğer arkadaşım vardı. Onun arabasıyla direk hastaneye gittik. Tedavi süreci sonrasında emniyet birimleri geldi zaten hastaneye. Şikayetçi oldum. Sağ tarafımda uyuşmazlık var. Doku kaybım var başımda. Yani geçici bir hafıza kaybı yaşadım" şeklinde konuştu.Cadde üzerinde işletme sahibi Aydın Karataş, "Ben geldiğimde olay olmuştu. Yoldan geçen bir vatandaş seyir halindeyken yukarıdan yanan tüp aşağıya atılıyor. Seyir halindeyken adamın sunroof'unun üzerine düşüyor. Ölebilirdi de gerçekten. Kötü bir olay yaşanmış. Şimdi yukarıdan nasıl bir can havliyle atılmış o tüp; yanan tüpü, söndürememişler herhalde. Sönmemiş, alıp dışarıya atmışlar. Ama keşke gelip baksaydılar birileri var mı veya birilerine bir şey oldu mu? O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler" diye konuştu. Polisin şüpheliyi tespit etmek için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İşler'e ait otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken apartmanın balkonundan yanan tüp otomobilin cam tavanına düşüyor. Otomobilin içinden alevli şekilde çıkarılan tüp İşler'in arkadaşları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılıyor.