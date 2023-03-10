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Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video

Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video

10.03.2023 | 14:07

Bahçelievler’de 5 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Belediye ekiplerinin incelemeleri sonunda kolonlarında çürük ve deniz kabukları tespit edilen bina tahliye edildi. Çöken balkonda bina sakinlerinin bir süre önce kendi imkanlarıyla güçlendirme çalışması yaptığı görüldü.

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Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen çökme sonucu bina sakinleri panikledi. Ailesi ile dışarı çıkan vatandaşlar kalacak yeri olmadığı için evlerine geri döndü. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi'nden gelen ekipler bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin sonucunda ise binanın kolonlarında çürük ve deniz kabuğu görüldü. Bunun üzerine ağır hasarlı olduğu görülen bina tahliye edilerek mühürlendi. Çöken balkonda daha önce bina sakinleri tarafından güçlendirme çalışması yapıldığı da görüldü.

"GÜRÜLTÜ DUYUNCA DEPREM OLDU ZANNETTİM"
Balkonu çöken kiracı Yıldız Çalık, "5 yıldan beri burada kiracı olarak oturuyorum. Binanın hasarlı olduğunu biliyordum. Sürekli korkuyordum. Çökme sırasında biz içerde oturuyorduk. Gürültü duyunca deprem oldu zannettim. Eşime deprem oluyor galiba dedim. Balkona doğru çıkınca balkonun çöktüğünü gördüm. Çok korktum. Gidecek yerim olmadığı için eşimle hastanenin bahçesine gidip oturduk. Daha sonra evimize geri geldik. Yeni ev arayacağız. İmkanımız yok. Ev sahibi bizden 7 bin 500 TL kira istedi. Bu yüzden tartışmalar oluyordu. Devletin verdiği zammı zaten veriyoruz ama kendisi daha fazla istiyor. Evi boşaltıp çıkmamızı istiyordu" dedi.

Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlisi Yüksek İnşaat Mühendisi Enes Süleyman ise "Bina 1979 yapımı. Bodrum kata girdik. Yaptığımız incelemelerde donatılarda korozyon meydana geldiği, taşıyıcılarda önemli çatlaklar olduğunu tespit ettik. Ayrıca beton yapısında da deniz kabuklarının olduğunu da yerinde gözlemledik. Balkonda meydana gelen çökmenin de gösterdiği gibi bina mevcut haliyle sağlıklı değil. İçinde oturum sağlanması bizim için iyi değil. Dolayısıyla tahliye gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Süleyman, gidecek yeri olmayanlara belediye tarafından kalacak yer yardımında bulunulacağını söyledi.

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